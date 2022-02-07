Газетний принт повертається в моду: що приміряють на собі світові модні інфлюенсери
У моду з новим розмахом повертається газетний принт. Його вже почали активно на собі приміряти зірки стрітстайлу та фешіоністи.
Вперше газетний принт з’явився у 30-х роках завдяки італійській модельєрці Ельзі Скіапареллі. У Копенгагені дизайнерка звернула увагу на маленькі шапочки з газет, які носили дружини рибалок. Вона вирішила використати цей мотив у виробництві власних капелюхів, шарфів та блузок.
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У представлених колекціях вона переносила на тканину вирізки з газет, у яких згадували саму Ельзу та її досягнення у світі моди.
Згодом цей принт закріпився завдяки Джону Гальяну та Керрі Бредшоу. На початку нульових принт був на піку популярності, втім швидко зникнув з модних радарів.
Популярність газетного принта свого часу підтримали Lanvin, Gucci, Dolce & Gabbana та Moschino.
У 2018 році Демна для колекції Balenciaga вирішив використати монохромний газетний принт на топах та жакетах. Естафету наступного сезону підхопив Versace для колекції сезону весна – літо.
У газетних штанах позували на камеру Ельза Госк, Белла Хадід, а майки та футболки на собі радо приміряли Кендалл Дженнер та Розі Гантінгтон-Вайтлі. Світська левиця Кім Кардашян навіть поєднувала в одному образі спідницю та сумку в газетний принт.
Кім Кардашян в образі з газетним принтом / Фото з інстаграму
Ельза Госк в образі з газетним принтом / Фото з інстаграму
Тепер модниці зі всього світу знову згадали про газетний принт та почали створювати цікаві образи.
Газетний принт повертається в моду / Фото з інстаграму
Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M
Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M
Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M
Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M
Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M"
У 2022 році газетний принт має всі шанси на нове відродження, адже різноманітні одиниці почали приміряти на собі світові модниці. Мас-маркет Zara швидко підхоплює останні тенденції, тож британська модниця Алісія Родді вже встигла приміряти штани від іспанського бренду.
Газетний принт повертається в моду / Фото з інстаграму