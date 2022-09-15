10 гарячих трендів осені, які перебувають на піку популярності
Джерело:Vogue
Одяг, взуття та аксесуари представлені в колекції осінь-зима 2022/2023 доволі дивні та сюрреалістичні – від подвійних поясів до пухнастої сумки. Та попри це, є всім нам знайома класика – високі чоботи, туфлі Мері Джейн та сумки-хобо.
Ще навесні модні бренди презентували на Тижнях моди вбрання, взуття та аксесуари на новий осінньо-зимовий сезон 2022/2023. Враховуючи всі новинки дизайнерів можна виокремити 10 головних гарячих трендів, які перебувають на піку популярності.
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- Високі чоботи
Немає жодного осіннього сезону, який обійдеться без трендових чобіт. Цієї осені в головному фокусі опинилися чоботи вище колін.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Подвійна сумка
Дизайнери в новому сезоні представили подвійну сумку. Вона може складатися з одного й того ж матеріалу, а може відрізнятися розмірами та кольорами.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Металік
Prada представили металеві туфлі-човники, а інші бренди зробили ставку на ефектне взуття зі сріблястим бантиком та мінімалістичну сумку.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Черевики для хайкінгу
Salvatore Ferragamo, Chloé та Dior роблять ставку на прогулянкові черевики для активного відпочинку, що були запозичені зі спорту.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Пухнасті аксесуари
Восени доповнюйте свої пальта чи куртки цікавими пухнастими сумками яскравих кольорів.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Сети поясів
Дизайнери вирішили, що одного поясу в образі замало, тож пропонують носити одразу два. Вони радять прикрашати ними топи і спідниці. Чим більше буде ременів – тим краще.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Нові Мері Джейн
Популярне взуття на високій платформі та підборах від Versace породило відновлення милих туфлень Мері Джейн. Тепер в моді взуття з перемичкою у стилі масивних туфлів.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Гольфи та гетри
З поверненням спорт-шику в осінніх колекціях почали з’являтися гольфи та гетри. В’язані панчішно-шкарпеткові вироби варто носити не лише заради тепла, але й щоб створити модний образ.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Сумка-хобо
Сумка-хобу знову виходить на арену популярності. Доповнюйте такою сумкою свої мінімалістичні образи в нейтральних кольорах.
Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Сумка у формі серця
Такі ніжні сумки з’явилися в колекціях Chanel, Simone Rocha та Jil Sander. Вони чудово підійдуть для першого романтичного побачення.