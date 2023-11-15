Як стильно одягнутися восени: 5 найкращих образів модниць

У листопаді ми утепляємось, бо температура все стає все нижчою. Тож вибір зупиняється на комфортних і м'яких речах.

Однак, це не означає, що тепер не вийде стильно одягатися. Можна вдало поєднати верхній одяг, головний убір та чоботи, граючись кольорами й тканинами. 24 Канал зібрав кілька класних і актуальних образів на осінь.

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Яскравий акцент

Модні експерти часто кажуть, що базові речі варто комбінувати з сезонними трендами. Також їх можна поєднувати з яскравими та акцентними елементами одягу. Чудовим варіантом будуть звичайні джинси, дублянка чи куртка та яскравий шарф. Особливо актуально цього сезону виглядає червоний.

Спідниця + пальто

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Багато дівчат носять сукні та спідниці лише у теплі пори року. Коли холодно, вони переходять на штани та джинси. Однак, можна створити класний лук і в холод. Для цього варто обрати спідницю чи сукню довжини максі або міді. А зверху одягнути якийсь об'ємний светр і пальто. Доповнити образ можна чоботами або ботильйонами.

Теплий бомбер і чорні джинси

Ви напевно, чули, що чорний – завжди в моді. Якщо ви не любите дуже яскравих кольорів і хочете залишатись стриманим, то цей варіант саме для вас. Знадобиться теплий бомбер нейтрального кольору, чорні джинси та чорний або іншого кольору светр. Будете мати дуже стильний та доречний вигляд у такому одязі.

Дублянка + кепка

Дублянки залишаються на вершині моди вже не перший сезон. Вони дуже гарно вписуються у різні образи. Візьміть світлі джинси чи штани, такого ж кольору светр та дублянку. Бажано, аби вона теж була або ніжного кольору, наприклад, бежевого. Доповніть образ лаконічною кепкою та шарфом.

Екошуба + шкіряні чоботи

Іноді набридає щоденне носіння джинсів і штанів. У такому разі можете одягнути теплу сукню, шубу зі штучних матеріалів та шкіряні чоботи. Будете мати особливо благородний вигляд, якщо одягнете речі нейтральних кольорів. Вдалим рішенням стане доповнення луку прикрасами.



Лук із екошубою / Фото Pinterest