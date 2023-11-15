Як стильно одягнутися восени: 5 найкращих образів модниць
У листопаді ми утепляємось, бо температура все стає все нижчою. Тож вибір зупиняється на комфортних і м'яких речах.
Однак, це не означає, що тепер не вийде стильно одягатися. Можна вдало поєднати верхній одяг, головний убір та чоботи, граючись кольорами й тканинами. 24 Канал зібрав кілька класних і актуальних образів на осінь.
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Яскравий акцент
Модні експерти часто кажуть, що базові речі варто комбінувати з сезонними трендами. Також їх можна поєднувати з яскравими та акцентними елементами одягу. Чудовим варіантом будуть звичайні джинси, дублянка чи куртка та яскравий шарф. Особливо актуально цього сезону виглядає червоний.Хочете оновити осінній гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.
Спідниця + пальто
Багато дівчат носять сукні та спідниці лише у теплі пори року. Коли холодно, вони переходять на штани та джинси. Однак, можна створити класний лук і в холод. Для цього варто обрати спідницю чи сукню довжини максі або міді. А зверху одягнути якийсь об'ємний светр і пальто. Доповнити образ можна чоботами або ботильйонами.
Теплий бомбер і чорні джинси
Ви напевно, чули, що чорний – завжди в моді. Якщо ви не любите дуже яскравих кольорів і хочете залишатись стриманим, то цей варіант саме для вас. Знадобиться теплий бомбер нейтрального кольору, чорні джинси та чорний або іншого кольору светр. Будете мати дуже стильний та доречний вигляд у такому одязі.
Дублянка + кепка
Дублянки залишаються на вершині моди вже не перший сезон. Вони дуже гарно вписуються у різні образи. Візьміть світлі джинси чи штани, такого ж кольору светр та дублянку. Бажано, аби вона теж була або ніжного кольору, наприклад, бежевого. Доповніть образ лаконічною кепкою та шарфом.
Екошуба + шкіряні чоботи
Іноді набридає щоденне носіння джинсів і штанів. У такому разі можете одягнути теплу сукню, шубу зі штучних матеріалів та шкіряні чоботи. Будете мати особливо благородний вигляд, якщо одягнете речі нейтральних кольорів. Вдалим рішенням стане доповнення луку прикрасами.