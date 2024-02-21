Frolov представив у Лондоні колекцію, яка натхненна Кримом та Ольгою Сумською: розкішні фото

У рамках London Fashion Week український бренд Frolov представив нову колекцію для сезону осінь – зима 2024/25. Натхненням для його нової лінійки стали спогади засновника бренду Івана Фролова про Крим та муза Ольга Сумська, яка зіграла у серіалі "Роксолана".

Це вже втретє український бренд Frolov презентує свою колекцію в рамках Тижня моди у Лондоні. Цього разу його колекція дуже особлива. Через призму юнацьких спогадів, він розповів про Крим через одяг.

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Колекція Івана Фролова навіяна спогадами про Крим

За словами дизайнера, він кожного року відвідував півострів до анексії 2014 року. Саме поїздки 90-х та 2000-х років певним чином вплинули на його розуміння жіночності, сексуальності та свободи самовираження.

Вбрання у відтінках бургунді відображають кольори шкіряних диванів у потягах, які курсували маршрутом "Київ – Севастополь". Зелені тони нагадали дизайнерові хвою, а градієнти на корсетах – це кримське надвечір’я та спогади про нерівномірну засмагу на тілі.

Ще змалечку мені запам’ятались задушливо приємні запахи солоної води, голочок хвої та пилу. Це був аромат містики та романтики. Він переслідував мене в процесі формування моєї сексуальності, бентежив в особливі моменти першого юнацького кохання, що захопило мене саме в Криму. Усі ці спогади я переклав на мову вбрання,

– зазначив дизайнер.

Колірна палітра колекції демонструє пляжну моду тих часів. Іван Фролов дослідив її завдяки особистим архівним світлинам Мартіна Парра з його подорожей до Ялти.

Принти в колекціях є спогадом про дискотеки та пляжі тих часів, одним із символом яких стали жінки, які продавали кукурудзу та морозиво. Саме вони надихнули дизайнера на створення леопардової сукні.

Окрім того, однією з муз колекції Івана Фролова стала акторка Ольга Сумська, яка зіграла в серіалі "Роксолана". Саме її постать стала одним із джерел натхнення нової колекції.

Створення вбрання зі східними мотивами з’явилися зі спогадами з екскурсій до палацу кримськотатарського хана в Бахчисараї.

Образ Роксолани у цій стрічці, а особливо момент, коли з неї зривають одяг під час продажу на ринку рабів, стали прототипом вбрання, що складається з чорної прозорої сукні та мереживної білизни,

– сказав Іван Фролов.

Образ дружини османського правителя Фролов утілив у вбранні, яке складається з чорної прозорої сукні та мереживної білизни.

Інші образи з колекції бренду Frolov