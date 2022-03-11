Французький Elle на знак солідарності присвятив обкладинку Україні

Французький глянець Elle на знак солідарності, присвятив нову обкладинку Україні.

Українське видання Elle кілька днів тому представило свою digital-обкладинку та найзнайовіший номер в своїй історії, який вони присвятили Україні.

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Підтримати українських колег вирішила французька редакція. На обкладинку вони помістили дівчину з блакитно-жовтим прапором на плечах, з пов’язкою та намальованими на обличчі прапорами України.

На тлі синього неба, редакція виділила надпис глянцю Elle жовтим кольором. За плечима у дівчини майорів великий синьо-жовтий стяг.

Таким чином французьке видання виявило солідарність з українським народом, який вже 16-й день страждає від ворожих окупантів.



Французька обкладинка Elle / Фото з інстаграму глянцю



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