У мережі з’явилися фото лисих Джіджі та Белли Хадід: вражаючий вигляд
Нещодавно у Нью-Йорку відбувся незвичний показ нової колекції бренду Marc Jacobs FW/22. Перед тим, як моделі вийшли на подіум, гримери зробили їм "поголені" голови.
З кожним разом дизайнери все більше вдаються до експериментів та створюють цікаві покази, які неможливо забути. Так, американський модельєр Марк Джейкобс вирішив не лише показати нову колекцію, але й вразити гостей нестандартним підходом до вигляду моделей.
Читайте також З поголеною головою: модель Крісті Пономар взяла участь в показі разом з Беллою і Джіджі Хадід
Зачіска моделей і справді ошелешила подіум. Участь у показі брала українка Крісті Пономар та знамениті сестри Хадід – Джіджі та Белла. Всі вони вийшли презентувати вбрання з поголеною головою та довгою перукою з чілкою. Окрім цього, їм знебарвили брови.
Звісно, візажисти вдалися до майстерного гриму, втім лисі голови моделей виглядали надзвичайно реалістично. Така драматична трансформація – справа рук художника-протезиста, який змінив їхню зовнішність завдяки спеціальній лисій шапці та вдалому гриму.
В інстаграмі Белла Хадід опублікувала відеоролик, в якому показала, як саме їй зробили лисину на голові.
Белла Хадід
Вражаюче перевтілення Белли Хадід / Фото з Instagram
Вражаюче перевтілення Белли Хадід / Фото з Instagram
Щоб побачити відео нанесення гриму, гортайте праворуч:
Джіджі Хадід
Вражаюче перевтілення Джіджі Хадід / Фото з Instagram
Вражаюче перевтілення Джіджі Хадід / Фото з Instagram
Вражаюче перевтілення Джіджі Хадід / Фото з Instagram
Футуристичний стиль був частиною показу Марка Джейкобса, на якому однойменний бренд дизайнера представив понад 40 нових образів у Нью-Йоркській публічній бібліотеці на П'ятій авеню. Джіджі позувала у величезному рожевому светрі та сірій спідниці, а Белла була одягнена у чорну вінілову сукню рукавичками.
Інші моделі були одягнені в яскраві однотонні предмети одягу: негабаритний трикотаж, об'ємні сукні з оборками і ефектні черевики на платформі. Сестри Хадід були серед кількох моделей, які йшли подіумом з драматичними зачісками, а інші були помічені з гострою стрижкою і чубчиком космічної ери.
З лисиною та зачіскою з чубчиком крокувала подіумом українська модель Крісті Пономар. Дівчина, яка вже підкорила Європу, приїхала вперше у Нью-Йорк на показ знаменитого бренду.