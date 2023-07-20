У стилі Барбі: Ксенія Мішина зачарувала ніжним образом на прем'єрі фільму

У Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Барбі". Першими стрічку переглянули знаменитості, серед яких була Ксенія Мішина. Акторка зачарувала образом у стилі головної героїні.

На цей день чекав увесь світ. "Барбі", про яку так довго говорили, нарешті у всіх кінотеатрах. Квитки розлітаються зі швидкістю світла, тож, якщо ви запланували піти на сеанс, то подбайте про це заздалегідь.

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Серед дівчат панує ажіотаж на все рожеве. Вони обирають стильні образи у стилі Барбі, щоб максимально поринути в атмосферу фільму. Не стала винятком і Ксенія Мішина.

Образ Ксенії Мішиної у стилі Барбі

На прем'єру "Барбі" Ксенія прийшла у відповідному аутфіті. Вона обрала рожеву мінісукню з принтом у рожево-чорні квіти. Поєднала вбрання з чорними босоніжками на підборах.

Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у натуральних відтінках. Довершила look мінімалістична чорна сумочка. Вбрання чудово підкреслило золотисту засмагу акторки.



Ксенія Мішина на прем'єрі фільму / Фото з інстаграму акторки



Ксенія Мішина на прем'єрі фільму / Фото з інстаграму акторки