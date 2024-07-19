За 17 тисяч гривень: Мінді з "Емілі в Парижі" у новому сезоні одягнула кепі від Ruslan Baginskiy
Джерело:інстаграм Ruslan Baginskiy
У четвертому сезоні популярного серіалу "Емілі в Парижі" з'явиться кепі від українського бренду Ruslan Baginskiy. Головний убір прикрасить образ Мінді Чен, однієї з головних героїнь серіалу, яку грає акторка Ешлі Парк.
Зауважимо, що раніше зірки "Емілі в Парижі" публічно підтримували Україну. Так, на фестиваль Paley Fest Лілі Коллінз та Ешлі Парк одягли парний аутфіт у кольорах українського прапора.
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Тепер Ешлі Парк з'явилася в об'єктиві в кепі м'ятного кольору з кришталевими прикрасами Ruslan Baginskiy. Цими кадрами на своїй сторінці вже поділився бренд.
Вся увага на 4 сезон "Емілі в Парижі" та Менді, яка носить капелюх RB,
– зазначили під фото.
Зауважимо, на сайті бренду вартість такого кашкета, як у Менді, становить понад 17 тисяч гривень.
Головний убір від Руслана Багінського / Скриншот з сайту
Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Ешлі Парк обирає головні убори від українського бренду Ruslan Baginskiy. Ще у 2022 році акторка прогулялася вуличками Риму в елегантному образі, родзинкою якого став сатиновий кашкет блакитного та синього кольорів. Особливу увагу привертала монограма RB, викладена кристалами.