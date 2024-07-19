За 17 тисяч гривень: Мінді з "Емілі в Парижі" у новому сезоні одягнула кепі від Ruslan Baginskiy

У четвертому сезоні популярного серіалу "Емілі в Парижі" з'явиться кепі від українського бренду Ruslan Baginskiy. Головний убір прикрасить образ Мінді Чен, однієї з головних героїнь серіалу, яку грає акторка Ешлі Парк.

Зауважимо, що раніше зірки "Емілі в Парижі" публічно підтримували Україну. Так, на фестиваль Paley Fest Лілі Коллінз та Ешлі Парк одягли парний аутфіт у кольорах українського прапора.

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Тепер Ешлі Парк з'явилася в об'єктиві в кепі м'ятного кольору з кришталевими прикрасами Ruslan Baginskiy. Цими кадрами на своїй сторінці вже поділився бренд.

Вся увага на 4 сезон "Емілі в Парижі" та Менді, яка носить капелюх RB,

– зазначили під фото.

Перша частина четвертого сезону "Емілі в Парижі" вийде 15 серпня, а друга частина – 12 вересня.

Зауважимо, на сайті бренду вартість такого кашкета, як у Менді, становить понад 17 тисяч гривень.



Головний убір від Руслана Багінського / Скриншот з сайту

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Ешлі Парк обирає головні убори від українського бренду Ruslan Baginskiy. Ще у 2022 році акторка прогулялася вуличками Риму в елегантному образі, родзинкою якого став сатиновий кашкет блакитного та синього кольорів. Особливу увагу привертала монограма RB, викладена кристалами.