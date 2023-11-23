Український бренд на вулицях Нью-Йорка: Емілі Ратаковскі на прогулянці в українському пуховику

Відома американська модель Емілі Ратаковскі знає, як приголомшити перехожих своїм безперечним виглядом.

На вулицях Нью-Йорка папараці спіймали в об'єктив американську модель Емілі Ратаковскі. Її стильний образ приголомшив багатьох прохожих.

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Як виглядала Емілі Ратаковскі

Знаменитість вийшла на прогулянку зі своїм собакою на ім'я Коломбо. Модель одягла коричневий пуховик Michlin Jacket Soft Powder Brown з нової колекції українського бренду IENKI IENKI.

Вартість такої куртки – 64 700 гривень.

Пуховик Емілі затягнула поясом, підкресливши талію. Також на ній був сірий светр, чорні штани кльош і світлі кросівки від Stella McCartney. Волосся відома модель розпустила та одягла на очі сонцезахисні окуляри. Як справжній вірний пес, Коломбо слухняно йшов на повідцю поруч.

Цікаво! Натхненням для створення знакового силуету бестселеру IENKI IENKI став образ Мішленівської Людини. Аби отримати фігуру форми пісочного годинника, дизайнери додали пояс. Це зробило Michlin Jacket однією з найпопулярніших моделей бренду.

IENKI IENKI є справжньою знахідкою для світових зірок. З самого початку існування бренду одяг IENKI IENKI носять Белла і Джіджі Хадід, Кортні Кардашьян, Хейлі Бібер, Grimes і багато інших.