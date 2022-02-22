Ельза Госк зачарувала ніжним образом у джинсах та лимонному кардигані: яскраві фото

Популярна шведська модель Ельза Госк здійснила черговий стильний вихід. В одному зі своїх останніх виходів манекенниця продемонструвала ніжний образ з мінімалістичних речей.

Інфлюенсерка зі Швеції Ельза Госк – справжня ікона стилю. Вона часто показує прихильникам стилізації останніх модних новинок. 7-мільйонна аудиторія білявки постійно надихається образами зірки, які можна легко повторити.

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Голубоока білявка вийшла на прогулянку сонячним містом у стильному аутфіті, який склала з мінімалістичних елементів гардероба.

Образ Ельзи Госк

Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret одягнула сірий светр та широкі блідо-блакитні джинси. Зверху Ельза приміряла лимонний кардиган із золотистими ґудзиками.

Для прогулянки містом молода матуся обрала білі лофери, а довершила образ жовтою сумкою з твіду від бренду Chanel.

Модель розпустила волосся, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона нанесла на повіки тілесні тіні, а пухкі губи підкреслила коричневим олівцем та глянцевою помадою.

Такий мінімалістичний образ зможе повторити кожна модниця. Look ідеально підійде для перших весняних теплих днів.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі