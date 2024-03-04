З чим носити шовкову спідницю: стильний образ показує Ельза Госк
Джерело:Ельза Госк
Шведська модель Ельза Госк не перестає демонструвати свої цікаві образи на широку аудиторію. Цього разу білявка вирішила одягнути шовкову спідницю та показала, з чим її можна стилізувати.
Ельза Госк – одна з "найінстаграмніших" моделей. Вона часто показує прихильникам модні образи. Здебільшого знаменитість створює аутфіти в стилі кежуал, які можна приміряти на прогулянку, втім в її арсеналі виходів також є розкішні речі та взуття на підборах.
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Шведка любить кожного разу демонструвати цікаві виходи, тож показала не лише, як стильно поєднати шовкову спідницю, але й як одягнутися в чорний колір з ніг до голови.
Образ Ельзи Госк
Ельза вкотре вразила вишуканим стилем. Вона заснувала власний бренд одягу Helsa Studio, тож приміряла на собі вбрання свого творіння. Білявка одягнула красиву чорну блузу з горловиною, а на низ – шовкову спідницю довжини міді з декоративними кишенями та чорним шкіряним поясом.
До розкішного аутфіту модель підібрала лаковані чоботи на підборах чорного кольору та чорну базову сумку з довгими ручками. Красуня зачесала волосся в пучок та залишила образ у стилі мінімалізм, не доповнюючи його жодними аксесуарами.
Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі
Останні стильні образи Ельзи Госк
- На показ Saint Laurent Ельза Госк одягнула костюм в смужку, який вважається найпопулярнішим у 2024 році.
- Ельза Госк з’явилася в сукні в принт пітона з нової колекції бренду Diane von Furstenberg, яку присвятили 50-річчю виходу сукні на запах.
- Також модниця показала ще одну актуальну позицію весни – вкорочене пальто, яке поєднала з широкими джинсами й туфлями на підборах.