Ельза Госк підкорила зимовим образом у пухнастій жилетці за 65 тисяч гривень
Джерело:інстаграм Ельзи Госк
Шведська модниця Ельза Госк продемонструвала стильний образ. Білявка вибралася на зимову прогулянку у досить цікавому аутфіті.
Ельзу Госк можна сміло називати іконою стилю, адже вона вже кілька років не перестає дивувати своїх підписників ефектними образами.
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Модель любить стильно одягатися, тому часто показує своїй багатомільйонній аудиторії модні стилізації. Новий look скандинавська красуня опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Образ Ельзи Госк
Для прогулянки сонячним Лос-Анджелесом Ельза одягнула вовняний гольф з широкими рукавами від бренду The Row. На низ манекенниця приміряла голубі джинси, які доповнила білим шкіряним ременем від Saint Laurent.
Зверху Ельза одягнула коричневий жилет з пухнастими білими вставками від Nili Lotan за 65 тисяч гривень.
Кежуальний образ модниця доповнила темно-вишневими чоботами на підборах з квадратним носком. Серед аксесуарів молода матуся зробила ставку на білій сумці з монограмою від Celine за 37 тисяч гривень. Волосся модель закріпила крабиком та одягнула коричневі сонцезахисні окуляри.
Вражаючий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі
Вражаючий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі
Вражаючий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі