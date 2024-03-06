Ельза Госк показує з чим носити вінтажний тренч у березні: красиві фото

Шведська модель Ельза Госк обожнює красиві речі, тому постійно готує для своєї аудиторії стильні образи, якими надихаються мільйони дівчат зі всього світу. Цього разу білявка показала витончений ніжний аутфіт на березень.

Відома манекенниця одягнула найпопулярніший верхній одяг весни – тренч. Ельза Госк вміє з базових елементів гардероба створити цікавий look, який зможе повторити кожна модниця.

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Білявка з’явилася у модній індустрії в 16-річному віці, тож за всі роки виробила бездоганний смак до одягу, а нещодавно відкрила власний бренд Helsa Studio, тож почала все частіше демонструвати бездоганні аутфіти.

Образ Ельзи Госк

Під час нещодавньої прогулянки Ельза Госк продемонструвала на собі вінтажний тренч. Знаменитість вирішила залучити в образ трендові кольори, тож одягнула темно-бордовий джемпер під низ поєднавши з чоботами на плоскій підошві того ж відтінку.

Зверху модель одягнула замшевий коричневий тренч, який зав’язала поясом на талії, продемонструвавши свою струнку фігуру. Свій вихід манекенниця довершила бордовою сумкою Birkin Hermes.

Білявка зробила стильні фото в кав’ярні з чашкою кави та, як завжди, опублікувала серію світлин в різних позах.

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