Ельза Госк прогулялася у трендовому светрі цієї осені: стильне фото

Шведська модниця Ельза Госк любить приміряти на собі модні образи. Осінь хоч ще й не вступила повноцінно у свої права, втім білявка вже приміряла на собі один із трендових светрів цього сезону.

Ельза Госк не користується послугами стилістів, як це роблять знаменитості Меган Фокс, Кендалл Дженнер чи Гейлі Бібер. Модниця самостійно складає аутфіти та презентує їх своїй 8-мільйонній аудиторії в інстаграмі.

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34-річна манекенниця зробила мініфотосесію у светрі, який входить до трендових светрів осені. Ікона стилю Ельза Госк нещодавно відвідала весняно-літній показ бренду Michael Kors в осінньому аутфіті.

Як завжди, бренди починають восени презентувати свої колекції, які підготували для наступного сезону. Так, білявка одягнула кавовий в’язаний светр з об’ємною горловиною, довжина якого дозволяє носити його як сукню.

У моді цього року образи, які складаються "без низу", тож шведка скористалася цим модним правилом та одягнула на показ светр соло, довершивши його також трендовим аксесуаром – масивним шкіряним поясом темно-шоколадного відтінку.

Появи також займають чільне місце серед трендових позицій 2023 року. Ви можете довершувати свої образи тонкими поясами, широкими, чи ланцюжками.

Свій аутфіт білявка довершила коричневими замшевими чоботами на підборах та масивною сумкою. Білявка зібрала волосся в пучок, випустивши передні пасма, а на обличчі зробила улюблений макіяж в коричневих тонах.



Ельза Госк в трендовому светрі / Фото інстаграм @hoskelsa



Ельза Госк в трендовому светрі / Фото інстаграм @hoskelsa