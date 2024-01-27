Ельза Госк показала наймодніші туфлі весни: скоро їх будуть носити всі

Знаменитість Ельза Госк продемонструвала новий образ. Білявка одягнула трендове вбрання, серед яких були туфлі, які давно вийшли з моди, але тепер знову будуть на піку популярності.

Шведська модель Ельза Госк обожнює красиво одягатися. Вона постійно демонструє на собі останні новинки та показує, які речі на кольори добре поєднуються між собою.

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Образ Ельзи Госк

35-річна манекенниця, яка вже багато років живе в США, вирішила показати модний образ, який буде популярним вже цієї весни. Ельза склала образ на основі мікрокоротких шортів на високій посадці чорного кольору з білою футболкою.

Зверху вона одягнула тренч розміру оверсайз з латексу темно-коричневого кольору. До верхнього одягу білявка підібрала шкіряні червоні рукавички, які доповнила сумкою червоного кольору Hermes Kelly mini.

Але головною фішкою Ельзи Госк було її взуття. Модель одягнула червоні туфлі на платформі. Саме таке взуття буде модним навесні 2024 року. Туфлі-човники та взуття на підборах Мері Джейн залишуться актуальними, але саме така модель туфель буде найпопулярнішою.



Ельза Госк показала модний образ / Фото з інстаграму моделі



Ельза Госк показала модний образ / Фото з інстаграму моделі

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