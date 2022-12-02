Елтон Джон і Дуа Ліпа знялися разом для обкладинки Variety: неймовірні кадри

27-річна британська співачка Дуа Ліпа та 75-річний британський музикант Елтон Джон знялися разом для видання Variety. Вони стали головними героями обкдадинки, примірявши неймовірно стильні образи.

Рік тому Елтон Джон і Дуа Ліпа випустили спільний хіт Cold Heart, а їхня хімія в студії переросла в дружбу у реальному житті.

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Музиканти прикрасили собою обкладинку Variety та розповіли про свій тісний зв’язок і про те, як здружилися.

Я обожнюю її. Вона неймовірно талановита – абсолютно геніальна – і така професійна. Приємно бути поряд з кимось, хто такий молодий, уже так багато зробив і такий скромний,

– сказав Джон про Дуа Ліпу.

Співак розповів виданню, що його інтерес до Дуа Ліпи виник тому, що він хотів залучити молодих людей до участі у його Фонді боротьби зі СНІДом та боротьби з хворобою.

Дуа Ліпа згадує, що одразу схопилася за можливість попрацювати з Елтоном ще до того, як почула пісню.

На обкладинці глянцю Дуа Ліпа позувала в чорній розкішній сукні на довгий рукав з прозорими вставками та розрізом на нозі. Плаття вдало підкреслювало струнку фігуру співачки. Знаменитість позувала перед камерою фотографа із розпущеним волоссям та легким природнім макіяжем. Її образ доповнювали коштовні сережки-краплі та босоніжки зі стразами.

Епатажний Елтон Джон, як завжди, приміряв на собі синій костюм з розшитими паєтками та бісером квітами. Під низ він одягнув білу сорочку та доповнив look сріблястими кедами від Gucci. Він також обрав жовті окуляри з блискучою оправою зі своєї знаменитої колекції.



Елтон Джон і Дуа Ліпа знялися для обкладинки глянцю / Фото з Variety



Елтон Джон і Дуа Ліпа знялися для обкладинки глянцю / Фото з Variety