Джуліанна Мур збирає гроші для українців: акторка створила синьо-жовті шапки в кольорах прапора

Американська акторка Джуліанна Мур разом з дизайнеркою Алессандрою Бруніальті створила шапки в кольорах українського прапора. Усі гроші з продажу будуть передані на пожертвування українцям.

61-річна акторка Джуліанна Мур, яка чотири рази номіновувалася на премію "Оскар", активно допомагає Україні. Знаменитість анонсувала збір коштів на підтримку українців.

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Кінозірка створила блакитно-жовті шапки з вкрапленням білого кольору. Ці головні убори вже придбали Дженніфер Еністон і Мішель Пфайффер.

"Кошти від купівлі цієї шапки йдуть на рахунок ЮНІСЕФ для України. Моя чудова та талановита подруга Алессандра зробила їх, і багато хто з вас уже придбав їх, але якщо ви ще цього не зробили, то це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу України", – написала голлівудська акторка Джуліанна Мур.

Які світові знаменитості та бренди підтримали Україну

Грузинський бренд Keburia створив стильні синьо-жовті капелюхи на знак підтримки українців;

Balenciaga присвятив показ Україні: Демна Гвасалія роздав гостям роздали синьо-жовті футболки. У виробі в кольорах українського прапора позувала Сальма Гайєк;

Дизайнерка з Нідерландів виготовила блакитно-жовті сережки-алігатори з 18-каратного золота на підтримку України.