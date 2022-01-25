Джуліанна Мур одягнула ефектний чорний костюм від українського бренду Sleeper

61-річна кінозірка та лауреатка премії "Оскар" Джуліанна Мур зачарувала світову публіку новим виходом. Знаменитість обрала костюм від українського бренду Sleeper.

Знаменита американська зірка долучилася до багатьох закордонних знаменитостей та приміряла виріб від українських дизайнерок Каті Зубарєвої та Асі Вареци.

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Рудоволоса акторка одягнула чорний костюм з люрексовою блискучою ниткою. Виріб складався з подовженої чорної сорочки з коміром та розкльошеними руками та вільних штанів з розкльошеним низом. Коштує костюм на сайті бренду понад 7 тисяч гривень.

Вечірній look акторка довершила мінімалістичним молочним клатчем від Hunting Season та сережками-ланцюжками з діамантами. Вона вклала волосся у легенькі хвильки, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на коричнево-чорні повіки та персиковий блиск на губах.

Ефектний аутфіт в українському костюмі опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі голлівудська стилістка Кейт Янг. Ймовірно, саме вона підібрала Джулії розкішний образ. Вона одягає Селену Гомес, Дженніфер Лоуренс, Дакоту Джонсон та багатьох інших.



Модний образ Джуліанни Мур / Фото з інстаграму стилістки



Модний образ Джуліанни Мур / Фото з інстаграму стилістки



Модний образ Джуліанни Мур / Фото з інстаграму стилістки