Дівчина Кріштіану Роналду вперше з'явилася на подіумі: вражаюче фото

Бренд Vetements запросив на показ нової колекції дівчину португальського футболіста Кріштіану Роналду. Наречена знаменитості вийшла на подіум як модель.

Джорджина Родрігес приїхала у Париж кілька днів тому не лише задля того, щоб відвідати модні покази. Виявляється, кохана Кріштіану Роналду презентувала на собі вбрання з колекції для бренду Vetements, який заснували брати-грузини Демна та Гурам Гвасалії.

Читайте також Джіджі Хадід та Бредлі Купер з'явилися разом у Нью-Йорку: як виглядала пара

Образ Джорджини Родрігес

Бренд презентував колекцію для осінньо-зимового сезону осінь-зима 2024-2025. Гостей здивувала запрошена зірка – кохана форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду.

Вона вийшла на подіум у червоній сукні в стилі спортшик з імітацією знаменитої червоної футболки футболіста з номером "7". Вбрання було доповнене автографом футболіста, втім свій підпис він поставив лише на вбранні Джорджини.



Джорджина Родрігес стала запрошеною гостею на показі Vetements / Фото з інстаграму

Стилісти зачесали волосся дівчини в пучок, а візажисти зробили ефектний макіяж з акцентом на рожеві губи. Червона сукня мала довгий шлейф та підпис ззаду зі словами: "Для кохання всього мого життя Gio x Vetements", – написав Роналду.



Джорджина Родрігес стала запрошеною гостею на показі Vetements / Фото з інстаграму

Джорджина Родрігес має у своєму арсеналі розкішне вбрання найвідоміших брендів, часто приїжджає на Тижні моди в різні країни, втім вперше вийшла на подіум як модель.

30-річна знаменитість подякувала бренду за те, що він допоміг їй здійснити мрію. Підтримати зіркову матусю прийшли діти – старший син Роналду, двійнята Матео та Ева, яких народила сурогатна мати та спільна донька Алана. Навесні 2022 року Джорджина народила їхню другу спільну дитину Беллу.



Джорджина Родрігес стала запрошеною гостею на показі Vetements / Фото з інстаграму

Що відомо про стосунки Джорджини та Роналду

39-річний нападник збірної Португалії та Аль-Насру Кріштіану Роналду зустрічається з Джорджиною Родрігес з 2016 року. Знаменитий футболіст познайомився зі своєю майбутньою обраницею в маганизі одягу, в якому вона працювала.

Джорджина у серіалі, який зняв про неї Netflix, розповідала, що їхала зранку на роботу маршруткою, а після зміни її забирав кожного разу на різних дорогих автомобілях Кріштіану. Стосунки почали розвиватися дуже швидко, тож пара почала жити разом невдовзі після знайомства.

Та попри двох спільних доньок та трьох дітей Кріштіану, пара ще досі не одружена, хоча й Джорджина вже перебуває у статусі нареченою, оскільки футболіст таки освідчився дівчині у 2020 році.