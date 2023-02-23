Найгучніший тренд 2023 року – взуття з деніму: як воно виглядає

У 2023 році дизайнери стали просто одержимі денімом. Вони представили чимало варіантів стильних джинсів, спідниці довжини максі, практичні сорочки з деніму, куртки, сумки та взуття, яке вже активно починають носити модні блогери.

Чоботи, туфлі та босоніжки з деніму цього сезону опинилися в центрі уваги. Вони виконані в різних відтінках деніму – від вибіленого блакитного до класичного темно-синього джинси.

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Однозначно денім вважається одним із наймодніших матеріалів 2023 року. Дизайнери радили створювати монохромні образи з деніму, приміряючи сорочку чи куртку з джинсами, втім тепер у гру увійшло взуття та сумки.

Стилізація денімової сорочки з джинсами та додавання взуття одного тону візуально збільшить ваш ріст. Бренди вже запропонували всі можливі взуття з деніму: чоботи, туфлі, мюлі чи босоніжки. Ймовірно, вже незабаром вони з’являться в магазинах мас-маркету.

Як виглядає стильне взуття із деніму та з чим його поєднувати – дивіться у добірці.



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Взуття з деніму – тренд весняно-літнього сезону / Фото з Vogue