3 пари трендових джинсів, які підійдуть всім: як виглядають модні варіанти

Джинси вважаються універсальним елементом гардероба, тож є в кожної дівчини різних фасонів та кольорів. Незалежно від сезону, джинси з нами є завжди та доповнюють будь-які наші образи. Денім – це класика, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини.

З плином часу одні моделі застарівають, інші стають актуальними, пише Fashion 24. Втім в царині модних джинсів стилісти виокремлюють 3 пари, які підійдуть всім.

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Робіть цього року ставку на вільні моделі та забудьте про скінні, бо вони вже давно вважаються антитрендовими. Можете придивлятися до фасонів у стилі 90-х років з об’ємними штанинами та великими кишенями.

Широкі довгі джинси

Такий фасон джинсів візуально подовжує ноги. Носіть широкі довгі джинси з кросівками, босоніжками чи туфлями на підборах.

Mom-джинси

Джинси прямого крою – вічна класика. Поєднуйте їх з будь-якими футболками, майками чи світшотами. До таких джинсів також пасують жакети, шовкові сорочки чи жилетки в стилі Old Money.

Карго

Штани карго увірвалися в моду кілька сезонів тому. Спочатку дівчата обирали для себе лише їх, а згодом актуальними стали й джинси з широкими та об’ємними кишенями. Карго з деніму гарно поєднуються з кросівками чи кедами.

В літню пору особливу увагу звертайте на джинси білого кольору, які вдало поєднуються зі світлим верхом. Також можете обирати джинси чорного кольору для створення монохромних образів чи стильні варіанти з розрізами.