Вузькі джинси повертаються в моду: дизайнери радять носити їх з босоніжками

Ті, хто слідкують за модою, добре знають, що завужені джинси скіні вважаються антитрендом. Втім після появи на fashion-арені вкорочених штанів капрі, не дивно, що завужені джинси стрімко зробили реверс та знову опинилися серед модних тенденцій. Дизайнери пропонують цього сезону носити такі джинси з босоніжками.

Для багатьох повернення вузьких джинсів ще є несподіванкою, однак дизайнери вперто демонстрували образи з таким елементом гардероба, тож ті, хто скучили за таким фасоном, можуть сміливо додавати їх у свій гардероб.

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А от босоніжки стануть найкращими союзниками таких джинсів, оскільки ідеально зможуть створити завдяки своїй лаконічності мінімалістичний образ, натхненний модою 1990-х років.

Вузькі чорні джинси + босоніжки

Чорні джинси завжди будуть гарною основою для створення монохромного образу. Вам треба лише на верх додати футболку, блузу, сорочку чи жакет. Для виразного та сучасного вигляду, доповніть свій аутфіт чорними мінімалістичними босоніжками.



Актуальний образ з вузькими джинсами / Фото Vogue

Джинси з принтом бохо + босоніжки

Якщо відійти від однотонного вбрання та зупинити свою увагу на чомусь незвичному, то Ralph Lauren пропонують звернути увагу на джинси з бохо-естетикою. Поєднуйте їх зі смугастою сорочкою та класичними босоніжками. Такі аутфіти на собі вже приміряли Кеті Голмс, Емілі Ратажковскі та Дуа Ліпа.



Модний образ з вузькими джинсами / Фото Vogue

Білі джинси + босоніжки металік

Також звертайте увагу на джинси з ефектом вицвілості. Такий сучасний дизайн одразу привертає увагу. Fashion-експерти радять римувати такі штани з босоніжками з металізованим покриттям.



Цікавий образ з вузькими джинсами / Фото Vogue

Вузькі джинси + босоніжки з аплікацією

Дизайнери показали, що цього сезону в одному образі можуть поєднуватися кілька стилів, тож обтислі вузькі джинси з перфорацією можна поєднати з квітковими босоніжками.



Стильний образ з вузькими джинсами / Фото Vogue

Не бійтеся цього сезону одягати вузькі джинси. Попри те, що вони ще не зовсім розповсюджені, як показує практика, зовсім скоро їх будуть носити всі інфлюненсери. Замість босоніжок ви можете одягати мюлі, балетки, лофери, кросівки чи туфлі на підборах.