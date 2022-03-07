Джіджі Хадід пообіцяла віддати на допомогу Україні гроші, які вона заробила на модних показах

Американська модель Джіджі Хадід також вирішила допомогти українцям. Вона зазначила, що перерахує гроші зі своїх заробітків на Тижні моди.

Старша сестра Белли Хадід підтримала ініціативу сестри і пообіцяла допомогти українцям грошима. Раніше Белла Хадід повідомляла, що частину зароблених коштів з показів перерахує на допомогу Україні. Аналогічну заяву у своєму інстаграмі опублікувала Джіджі Хадід.

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Манекенниця опублікувала світлини з модних показів та зазначила, що моделінг – її робота, вона не могла контролювати свій робочий графік, але зароблені гроші передсть на допомогу Україні.

"Наявність встановленого графіка на місяць моди означала, що ми з колегами представимо нові колекції в тяжкі та травматичні періоди історії. Ми не контролюємо більшість наших робочих графіків. Я обіцяю пожертвувати свої доходи від осінніх шоу 2022 року на допомогу тим, хто потерпає від війни в Україні, а також продовжувати підтримувати тих, хто переживає те саме в Палестині. Наші очі і серця повинні бути відкриті для будь-якої людської несправедливості. Нехай ми всі бачимо один одного братами і сестрами, поза політикою, поза расою, поза релігією. Зрештою, невинні життя платять за війну, а не за лідерів. Руки геть від України. Руки геть від Палестини. Мир", – написала Джіджі Хадід.