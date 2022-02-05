Джессіка Честейн вразила образом у кольорах українського прапора: ефектне фото

Американська акторка Джессіка Честейн приміряла на собі образ в кольорах національного прапора України. 44-річна знаменитість приміряла синій костюм та жовту блузу.

Джессіка Честейн зараз особливо на слуху, адже нещодавно вийшов фільм за її участі "Код 355". Акторка зіграла агентку ЦРУ, яка створила свою команду з порятунку світу, запросивши до неї німецького агента, колишню напарницю з розвідки МІ-6 та психолога з Колумбії.

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Глядачі побачили збройні погоні вулицями Парижа, ринками Марокко та урочисті прийоми в особняках Шанхаю. У різних сценах Джессіка з’являлася у розкішних вечірніх та романтичних сукнях, а також приміряла на собі елегантні штанні костюми. Образи у фільмі для зірки складав Ральф Лорен, а от для світського виходу Честейн скористалася послугами зіркової стилістки Елізабет Стюарт.

Ефектна рудоволоса акторка приміряла на собі жовту шифонову блузу з шлейфом. На низ вона одягнула класичні сині штани, а зверху накинула костюмний жакет. 44-річний образ знаменитості відповідає кольорам українського прапора.

Стилісти Джессіки вклали її волосся у легкі локони, а на обличчі створили ніжний макіяж у персикових тонах.



Розкішний образ Джессіки Честейн / Фото з інстаграму акторки