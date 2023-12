Корсет та ефектні вирізи: Джей Ло показалася у сукні українського бренду Frolov

Співачка та акторка обрала вбрання українського дизайнера Івана Фролова для фільму This Is Me… Now. Він присвячений виходу першого за 10 років альбому суперзірки.

Американська суперзірка Дженніфер Лопес показалася в сукні українського бренду у тизері до нового фільму This Is Me... Now. Стрічка має вийти невдовзі на Amazon.

Джей Ло приміряла сукню від українського бренду Frolov

В одному з кадрів можна помітити Джей Ло у білій корсетній сукні з вирізами у формі сердець. Її створив Івана Фролов – дизайнер, якого уже давно полюбили світові знаменитості.

Уперше бренд Frolov представив цю сукню в колекції сезону осінь-зима 2023/2024 під час Тижня моди в Лондоні.

Фільм This Is Me... Now присвячений виходу однойменного альбому артистки, реліз якого заплановано на 16 лютого 2024 року. А перший трек Can't Get Enough ви зможете почути вже 10 січня.

До слова, Івана Фролова знають далеко за межами України. Його вбрання обирали для виступів та світських заходів Бейонсе, Maneskin, Ріта Ора, Дуа Ліпа та Гвен Стефані. Упізнаваними деталями бренду Frolov є корсети, бра та рукавички.