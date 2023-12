Корсет и эффектные вырезы: Джей Ло показалась в платье украинского бренда Frolov

Певица и актриса выбрала наряды украинского дизайнера Ивана Фролова для фильма This Is Me… Now. Он посвящен выходу первого за 10 лет альбома суперзвезды.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес показалась в платье украинского бренда в тизере к новому фильму This Is Me... Now. Лента должна выйти вскоре на Amazon.

К теме Бейонсе появилась в невероятном платье от украинского бренда FROLOV: эффектные фото и видео

В одном из кадров можно заметить Джей Ло в белом корсетном платье с вырезами в форме сердец. Его создал Иван Фролов – дизайнер, которого уже давно полюбили мировые знаменитости.

Впервые бренд Frolov представил это платье в коллекции сезона осень-зима 2023/2024 на Неделе моды в Лондоне.

Фильм This Is Me... Now посвящен выходу одноименного альбома артистки, релиз которого запланирован на 16 февраля 2024 года. Первый трек Can't Get Enough вы сможете услышать уже 10 января.