Джамала зачарувала ніжним образом у блискучій сукні з паєтками: яскраві фото
Джерело:інстаграм Джамали
Українська співачка Джамала похизувалася в мережі новим образом. Знаменитість позувала перед камерами в ефектній блискучій сукні з розкішною зачіскою.
На своїй інстаграм-сторінці Джамала опублікувала кілька кадрів зроблених у студії в стильному образі. Якщо у реальному житті співачка віддає перевагу вбранню у стилі кежуал, то для публічних виходів зірка любить обирати ніжні та епатажні образи.
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Джамала обожнює експериментувати з волоссям, тож часто вдається до цікавих зачісок. В останній публікації зірка продемонструвала оригінальне плетіння косичок.
Образ Джамали
Виконавиця приміряла стильну блискучу сукню з паєтками. Сукня з гіперболізованою лінією плеча асиметрично розділена на два кольори – фіолетовий та кремовий.
До сукні Джа підібрала туфлі на підборах сріблястого відтінку. Її look доповнювали масивні персні та сережки-змії на вухах.
Візажисти зробили знаменитості ефектний макіяж на обличчі. Її повіки сяяли блискучими тінями, а пухкі губи підкреслив коричневий блиск.
Особливу родзинку в образі відіграє зачіска співачки. Стилісти зачесали їй два високих хвости, на яких заплели кілька довгих косичок.
Ефектний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки
Ефектний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки
Ефектний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки