Джамала одягнула сукню від українського бренду, яку вже носила Келлі Разерфорд: фотопорівняння

Співачка Джамала разом зі своїм чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим чекають на появу третьої дитини. Виконавиця зачарувала ніжним образом з округлим животом в сукні від українського бренду.

Ту ж саму сукню наприкінці січня цього року одягнула американська акторка та зірка "Пліткарки" Келлі Разерфорд. Світова знаменитість часто обирає українські бренди, тож позувала у дзеркалі в мереживній максісукні від BOBKOVA.

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Українські зірки теж люблять одягатися в українських дизайнерів, тож Джамала продемонструвала ніжний образ в аналогічній сукні.

Образ Джамали

Виконавиця створила надзвичайно ніжний образ завдяки лляній довгій сукні з весняно-літньої колекції 2024 року. Своє вбрання Джамала поєднала довгим кремовим пальто, чоботами на підборах з гострим носком та красивою зачіскою.

Співачка зачесала волосся у високий хвіст та довершила аутфіт масивними золотими сережками та перснями. Візажисти зробили красивий макіяж з акцентом на довгі стрілки, а губи підкреслили коричневою помадою.

Що відомо про бренд BOBKOVA

Засновниця бренду Христина Бобкова створила однойменний бренд Christina Bobkova Design у 1999 році. Лише після ребрендингу у 2020 році бренд почав називатися BOBKOVA. Дизайнерка розповідала, що на початку кар’єри працювала з трикотажем, а вбрання складалися з в’язаних речей.

Бренд досі використовує багато трикотажу у своїх колекціях, втім також приділяє увагу іншим матеріалам. У колекціях можна знайти чимало базових речей, які будуть універсальними незалежно від часу та ситуації.