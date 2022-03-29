Дві українки створили одяг на підтримку країни та пропонують фінансову допомогу постраждалим

Засновниці бренду Dress-X Дар'я Шаповалова та Наталія Моденова створили велику колекцію синьо-жовтого вбрання на підтримку України. Також вони почали допомагати постраждалим українцям.

У 2019 році дві українки Дар'я Шаповалова та Наталія Моденова створили у Лос-Анджелесі платформу діджитал-одягу Dress-X. Різноманітні елементи гардероба можна приміряти на собі лише онлайн.

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Після повномасштабного вторгення Росії на територію України Дар’я та Наталія створили колекцію синьо-жовтого вбрання.

"Ми створили цю колекцію як спосіб розпочати кампанію пожертв на підтримку людей в Україні. Ми віримо, що жодна країна чи національність у світі не повинні перебувати у війні та конфлікті. Мир – це наша найбільша чеснота, і мета людства – об’єднатися, коли комусь потрібна допомога. Сила громади може творити чудеса. Об’єднаймося та творимо ці чудеса разом", – йдеться на сайті бренду.



Колекція вбрання створена українками / Cкриншот з сайту бренду

Дівчата створили світшот, в який одягнули Ілона Маска, сукню у формі серця, в якій позувала Мадонна та багато інших стильних речей.

На основному інстаграм-акаунті бренду Dress-X Дар'я Шаповалова та Наталія Моденова заявили, що пропонують свою фінансову допомогу та підтримку тим, хто постраждав від російського військового вторгнення в Україні.

Щоб попросити допомогу, треба заповнити форму, що розміщена в біографії профілю. Дизайнерки обіцяють прочитати кожну заявку та спробують рівномірно розподілити гроші та допомогти якомога більшій кількості людей.

На світлині Наталія Моденова позувала у короткій синій сукні з жовтим верхом та довгим шлейфом з надписом Stand with Ulraine. Дар'я Шаповалова сиділа поруч на кріслі у синьо-жовтій сукні з рюшами.



Дар'я Шаповалова та Наталія Моденова в речах з власної колекції / Фото з інстаграму