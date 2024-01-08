Дуа Ліпа вразила кутюрною сукнею на червоній доріжці "Золотого глобусу": ефектні фото

Британська співачка Дуа Ліпа завітала на червону доріжку "Золотого глобуса". Дівчина обрала для такої світської події кутюрну сукню від відомого бренду.

Кожна знаменитість цьогорічну премію "Золотий глобус" просто вражала своїм образом. Дуа Ліпа любить показувати свої відверті та неординарні образи, втім на світську подію прийшла в елегантному та красивому вбранні.

Важливо Оголосили переможців премії "Золотий глобус 2024": який фільм здобув найбільше нагород

Співачка обрала для себе вишуканий образ і зовсім не прогадала. Сукня їй неабияк личила. Варто зазначити, що Дуа Ліпа була однією з ведучих "Золотого глобуса". Це був її дебют на такій визначній події, адже вона була вперше номінована на премію «Найкраща оригінальна пісня в кінофільмі», яку вона створила для фільму "Барбі".

Образ Дуа Ліпи

На червону доріжку "Золотого глобуса" Дуа Ліпа вийшла в кутюрній сукні від бренду Schiaparelli із золотими прикрасами. Унікальну сукню з оксамиту створив креативний директор бренду Даніель Розберрі. Сукня створена у стилі "русалки" зі спідницею, яка зібрана на подолі та ніби накрохмалена, оскільки не втратила своєї форми.

Сукню доповнювала золота фурнітура, яка нагадує анатомічні кістки. Це оновлена інтерпретація культової сукні-скелета Ельзи Скіапареллі, яке вона створила з художником Сальвадором Далі у 1930-х роках.

Доповнювало образ архівне кольє Tiffany & Co 1962 року та взуття від Jimmy Choo.



Кутюрний образ Дуа Ліпи / Фото Getty Images



Кутюрний образ Дуа Ліпи / Фото Getty Images

Що відомо про переможців "Золотого глобуса"

Фільм "Барбі" та серіал "Спадкоємці" були лідерами за кількістю номінацій цього року. Вони отримали по 9 шансів на отримання нагороди. Переможцями "Золотого глобуса" стали такі фільми та серіали: