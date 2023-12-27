Знову обрала українське: Дуа Ліпа показала фото у куртці Masha Popova

Співачка подорожувала по Індії у вбранні з літньої колекції української дизайнерки. Яскраві фото вона виклала в інстаграмі.

Британська артистка, дизайнерка та модель Дуа Ліпа не вперше обирає для своїх образів українські бренди. Цього разу вона поділилася світлинами з Раджастхана у шкіряній куртці дизайнерки з України Маші Попової.

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Дуа Ліпа в куртці бренду Masha Popova



Дуа Ліпа в куртці бренду Masha Popova

Це виріб з колекції під назвою "MONSTER", яку мисткиня представила у межах London Fashion Week SS24.

Що відомо про бренд Masha Popova

Це однойменний бренд дизайнерки жіночого одягу з України Маші Попової. Vogue Україна пише, що він відомий речами з деніму, які, за словами дизайнерки, "поєднали фантазію з її українським корінням і спогадами дитинства".

Одяг Маші Попової можна побачити на Дуа Ліпі, Біллі Айліш, Беллі Гадід і Кайлі Дженнер. Фактично бренд Masha Popova — це симбіоз двох світів: високої моди кінця 1920-х та одягу 1990—2000-х з його безтурботністю й самобутністю.