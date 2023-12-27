Знову обрала українське: Дуа Ліпа показала фото у куртці Masha Popova
Джерело:Дуа Ліпа
Співачка подорожувала по Індії у вбранні з літньої колекції української дизайнерки. Яскраві фото вона виклала в інстаграмі.
Британська артистка, дизайнерка та модель Дуа Ліпа не вперше обирає для своїх образів українські бренди. Цього разу вона поділилася світлинами з Раджастхана у шкіряній куртці дизайнерки з України Маші Попової.
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Дуа Ліпа в куртці бренду Masha Popova
Дуа Ліпа в куртці бренду Masha Popova
Це виріб з колекції під назвою "MONSTER", яку мисткиня представила у межах London Fashion Week SS24.
Що відомо про бренд Masha Popova
Це однойменний бренд дизайнерки жіночого одягу з України Маші Попової. Vogue Україна пише, що він відомий речами з деніму, які, за словами дизайнерки, "поєднали фантазію з її українським корінням і спогадами дитинства".
Одяг Маші Попової можна побачити на Дуа Ліпі, Біллі Айліш, Беллі Гадід і Кайлі Дженнер. Фактично бренд Masha Popova — це симбіоз двох світів: високої моди кінця 1920-х та одягу 1990—2000-х з його безтурботністю й самобутністю.