Вагітна дружина Остапчука покрасувалась в шкіряній обтислій сукні: фанати захоплені образом

Блогерка Катерина Остапчук нещодавно вразила красивим образом на показі нової колекції Катерини Сільченко. Вона прийшла у красивому платті, а вже на вечірню подію приміряла не менш цікавіший образ.

Дружина телеведучого обрала на одну з подій Українського Тижня моди красиву сукню, яка підкреслила її округлий живіт. Катерина Остапчук часто спілкується зі своєю аудиторією і раніше вже викликала фурор образом із нещіпленими джинсами на ґудзиках, а тепер вражає новим аутфітом в обтислому вбранні.

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Образ Катерини Остапчук

Вагітна дружина шоумена приміряла на собі бордову шкіряну сукню-бюстьє від бренду the COAT by Katya Silchenko. Вбрання чудово підкреслювало її 6-місячний живіт. Катерина заплела волосся в пучок та довершила образ чорними чоботами на підборах з гострим носком.

Аутфіт Катя доповнила чорною сумкою від бренду Saint Laurent, яку завжди носить відкритою. Загалом дружина Остапчука має цікавий стиль щодо вбрання та постійно дивує свою аудиторію цікавим поєднанням базових речей.

Цього разу прихильники Катерини засипали її коментарями та зазначили, що їй личить вагітність, а особливо сукня, яка вдало підкреслює її округлий живіт. Раніше це ж плаття дружина Остапчука одягала на романтичну фотосесію.

"Дуже елегантна. Я взагалі дуже рівно ставлюсь до вагітних, але вам прям личить цей стан і видно, який він бажаний";

"Як Вам пасує вагітність. Така ніжна, красива та шикарна";

"Всі, хто каже, що будучи вагітною, неможливо виглядати стильно, подивіться на цю красуню, ікона";

"Катю, вагітність – ваша найдорожча прикраса в цьому образі";

"Перший раз бачу, щоб наскільки гарно було бути вагітною";

"Охххх, яка ви гарна, вам так личить ця сукня, найгарніша вагітна, яку я тільки бачила, фігура";

"Боже, яка ви красива".



Красивий образ Катерини Остапчук / Скриншот з інстаграм-сторіс



Стильний образ Катерини Остапчук / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Полтавська й Остапчук чекають на появу сина. Інфлюєнсерка планує народжувати в грудні. Для Володимира це буде третя дитина, тоді як для Катерини – перша.