5 речей, на яких не варто економити: яке дороге вбрання має бути у вашому гардеробі

Стильний та модний образ не завжди має бути дорогим. Мода доволі циклічна, тож витрачати постійно гроші на нове вбрання, яке увійшло в моду – не дуже практична справа. Однак все ж таки, у вашому гардеробі повинні бути 5 речей, які формуватимуть ваш образ.

За словами стилістів, якщо ви хочете завжди мати охайний та стильний вигляд, вам варто додати до свого гардероба кілька дорогих та якісних речей, пише 24 Канал.

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Годинник

Мода на годинники буде завжди. Змінюється з часом лише ремінець та форма циферблату. Цього року популярними є годинники з металевим ремінцем та квадратним циферблатом. Відмовтеся від підробок та придбайте той аксесуар, який зможете собі дозволити. Годинник – це також хороша інвестиція на багато років.

Сонцезахисні окуляри

Не варто жаліти грошей на покупку сонцезахисних окулярів з хорошими лінзами. Потурбуйтеся перш за все за свої очі. Якісні окуляри не дозволять згубно впливати на очі потоку ультрафіолетового випромінювання.

Базові джинси

Джинси завжди в моді, тому варто інвестувати у пару, яка прослужить вам не один рік. Дуже якісні джинси можна знайти у Levis, тож замість того, щоб кожного року купувати взуття у мас-маркеті, придбайте дорогі джинси, які здивують вас своєю якістю.

Взуття

Взуття досить важливий елемент гардероба. Часто люди звертають увагу на те, чи охайне воно, тож з естетичних міркувань подбайте про пару балеток, лоферів чи кросівок, які будуть пошиті з хороших матеріалів.

Сумка

У своєму гардеробі ви можете мати будь-яку кількість трендових сумок, однак варто зробити ставку на одну дорогу річ, яка прослужить вам багато років. Сумка привертає до себе увагу оточуючих, тож вона повинна бути хорошої якості.