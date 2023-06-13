Усі ми знаємо про базовий гардероб – це біла футболка, чорний жакет, блакитні джинси, чорні балетки, сумка тощо, пише 24 Канал. Втім враховуючи класику у гардеробі, не варто забувати про аксесуари, які допомагають нам вдало довершити аутфіт.

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В аксесуарах також існує універсальний набір, без якого нам не обійтися. Ці практичні базові прикраси допоможуть вам сформувати образ в офіс, на прогулянку чи якесь свято.

Золотий або срібний ланцюжок

Мінімалістичний ланцюжок із золота чи срібла – чудова інвестиція у ваш гардероб. Такі лаконічні ланцюжки належать до основи. Ви можете носити ланцюжки з кулоном або ж зовсім без них. Зараз модниці віддають перевагу мінімалістичним ланцюжкам.



Актуальні аксесуари, які завжди будуть в моді / Фото з Pinterest

Сережки-перлинки

Такі сережки є універсальним аксесуаром. Можна сказати, що це так зване "маленьке чорне плаття" серед всіх прикрас. Обирайте мініаютюрні сережки-пусети, які є доповненням до будь-якого образу.



Актуальні аксесуари, які завжди будуть в моді / Фото з Pinterest

Годинник

Наручний годинник – це незмінний аксесуар не лише для чоловіків, але й жінок. Цього року особливо трендовим є годинник на металевому браслеті з квадратним циферблатом.



Актуальні аксесуари, які завжди будуть в моді / Фото з Pinterest

Перстень

Перстень також дозволяє нашому образу отримати певну завершеність. Це можуть бути мінімалістичні перстні з камінчиками або ж багатоярусні виконані зі срібла чи золота.



Актуальні аксесуари, які завжди будуть в моді / Фото з Pinterest

Браслет

Обирайте для себе браслети у стилі Cartier. Такий аксесуар зараз на піку популярності. Втім не варто обирати підробку, краще пошукайте схожу модель в українських ювелірних магазинах.



Актуальні аксесуари, які завжди будуть в моді / Фото з Pinterest