Топ-3 головні речі, які має мати в гардеробі кожна дівчина

Часто речі в нашому гардеробі змінюються відповідно до настрою, типу прогулянки та сезону. Втім завжди у нашому гардеробі мають бути якісні речі, які прослужать нам довгий період.

Щоб мати доглянутий вигляд, не обов’язково скупопувати всі трендові речі, пише 24 Канал. Важливо, аби ви лише зосередили свою увагу на вбранні та аксесуарах, що виконані з якісних матеріалів, і вам не доведеться їх змінювати іншими речами вже через кілька місяців.

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Для того, щоб ваш образ виглядав дорого – додайте у свій гардероб кілька основних речей, на які всі завжди звертають увагу – це сумка, взуття і годинник.

Вони можуть коштувати трохи дорожче, але будьте впевнені в тому, що вони прослужать вам тривалий період.

Якісна сумка

Сумка є важливим елементом гардероба в нашому образі. Тому ретельно подумайте над кольором, формою та фурнітурою. Найкраще мати "золоту базу" – шкіряну чорну сумку, яка ідеально підійде для щоденних виходів з джинсами та святкових днів під сукню та підбори.

Якісне взуття

Взуття є важливим елементом гардероба в образі. Важливо підібрати таке взуття, яке до всього вам буде пасувати та відповідати вашому стилю. Нехай ваші балетки чи кросівки будуть охайними, і тоді всі ваші стилізації будуть вдалими.

Якісний годинник

Годинник не виходить з моди, єдине, що важливо – любите ви цей аксесуар чи ні. Обирайте квадратний циферблат у сріблястому кольорі. І нехай годинник буде брендовий, а не копія дорогої марки, адже це одразу здешевить увесь ваш образ.