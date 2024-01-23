У плащі і з сумочкою Dior: 19-річна донька Моніки Беллуччі відвідала тиждень моди у Парижі

Дева Кассель прийшла на показ Dior разом з бойфрендом – італійським актором та моделлю Саулом Нанні. Пара обрала для виходу елегантні образи у пастельних тонах.

Донька знаменитого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя активно займається моделінгом та відвідує престижні заходи фешн-індустрії. Дева Кассель у свої 19 уже влилася у ряди модниць та селебрітіс: вона співпрацює Dolce & Gabbana, Dior, і зʼявляється на обкладинках відомих глянців, пише 24 Канал.

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Вихід на показ Dior

На Тижні моди, який триває зараз у Парижі, модель відвідала показ Dior у компанії 24-річного італійського актора та моделі Саула Нанні. На Деві був бежевий тренч складного крою від Dior, сумка того ж іменитого бренду, а також прикраси від Cartier. Волосся модель вклала у хвіст з хвилястими локонами і довгим чубчиком.

Саул Нанні обрав для виходу шоколадне класичне пальто, під яким були чорний піджак і біла майка.



Дева Кассель з Саулом Нанні на показі Dior / Getty Images

Хто ще був на показі

Гостями розкішного показу Dior були також Аня Тейлор-Джой, Ріанна, Наталі Портман і Елізабет Дебікі.

Ріанна була у стьобаному костюмі і кепці, з діамантовими прикрасами і у туфлях на шпильці.

Зірка серіалу "Корона" Елізабет Дебікі сяяла у білій сорочці та широких штанах-палаццо.

У сміливій червоній мереживній сукні і грубих байкерських черевиках позувала для фотокамер Аня Тейлор-Джой.

А Наталі Портман одягла чорний піджак і коротку спідницю з китицями.

Скандал з донькою Моніки Беллуччі

У квітні 2022 року Дева Кассель та її подруга-росіянка Емілі Бруні влаштували фотосесію у хутряних шапках з радянською символікою. Фото зі значком червоної зірки зі серпом і молотом модель зухвало підписала: "За свободу на х*й". А у своєму телеграм-каналі Емілі Бруні показала, як вчить Деву російської мови.