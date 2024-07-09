Донька Міли Йовович продовжує вражати схожістю: дівчина знялася для бренду Celine

16-річна донька відомої голлівудської акторки Міли Йовович стала головною зіркою рекламної кампанії французького бренду Celine. Евер Андерсон постала на красивих кадрах та вразила схожістю зі своєю зірковою матусею.

Дівчина постала на серії знімків серії знімків "Portrait Of". Фотографії для неї робив креативний директор Модного дому Celine Еді Сліман. Він відповідав не лише за позування на кадрах, але й стиль одягу.

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Донька Міли Йовович знялася для Celine

Евер Габо впродовж останніх кілька років впевнено йде по стопах своєї матері та знімається в кіно та рекламних кампаніях відомих брендів. Дівчина має майже 600 тисяч підписників в інстаграмі та майже мільйон у тіктоці, тож є ще й інфлюенсеркою у соціальних мережах.

На світлинах для Celine Евер Андерсон постала у світшоті, бомбері, шкіряному жакеті, топах та аксесуарах. Вона одягнула прикраси на шию, сумку та в головний убір від бренду.

Додамо, що юна акторка вже зіграла молоду Наташу Романофф у фільмі Marvel "Чорна вдова", а також отримала головну роль Венді у діснеївському пригодницькому фільмі "Пітер Пен і Венді".

Окрім того, Евер є обличчям та амбасадоркою модного італійського бренду Miu Miu. Дівчина вже встигла знятися на обкладинці Vogue Bambini, Harper's Bazaar, Numero, Vanity Fair та багатьох інших.

В мережі прихильники завжди з великим захопленням оцінюють нові модні доробки дівчини та звертають увагу на те, наскільки ж Евер схожа зі своєю зірковою матусею Мілою Йовович.