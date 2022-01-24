Донька Міли Йовович вражає мережу схожістю зі своєю матір'ю: фантастичне порівняння

Італійський модний бренд Miu Miu представив рекламу нової весняно-літньої колекції. В кампанії серед багатьох моделей знялася донька Міли Йовович, яка захопила мережу схожістю зі своєю зірковою матусею.

Новий кампейн знімав британський фотограф Тайрон Лебон. Креативна директорка марки Міучча Прада запросила до зйомок відомих моделей та акторок.

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У новому вбранні для рекламної зйомки позувала модель Гейлі Бібер, акторка Емма Коррін, зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Ю-мі та донька знаменитої акторки Міли Йовович – 14-річна Евер Габо.

Юна красуня вже встигла покрасуватися на обкладинці глянців Jalous, Love, Vogue Bambini, Vogue Arabia. Восени 2021 року вона знялася у своїй першій рекламній кампанії, ставши обличчям жіночого вбрання Miu Miu.

Гейлі Бібер позувала у знакових речах марки – мініспідниці та сорочки з необробленими краями. Південнокорейська акторка позувала у багатошаровому топі та в шовковій сукні з бісерованими квітами. Емма Коррін приміряла бежевий аутфіт з жакетом та спідницею міді.

Дивіться рекламну зйомку зірок для Miu Miu

14-річна Евер Габо позувала у світло-коричневому костюмі. Під низ вона одягнула сіро-бежеву сорочку та джинсову жилетку. Стилісти довершили її аутфіт білими кросівками та чорною сумкою на ланцюжку.



Евер Габо у рекламній зйомці для Miu Miu / Фото з телеграм-каналу People Talk

У мережі вже порівнюють нові світлини Евер з її молодою мамою Мілою Йовович. Юна дівчинка вражає схожістю з матусею та також активно проявляє себе в модній індустрії та кінематографі.



Юна Міла Йовович у рекламній зйомці / Фото з телеграм-каналу People Talk