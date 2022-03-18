Донька Гайді Клум одягнула рожевий топ і штани від львівського бренду CULTNAKED

Донька відомої супермоделі Гайді Клум приміряла на собі штани та бандо від відомої львівської дизайнерки Мері Фуртас.

Модель Гайді Клум та її 17-річна донька Лені Клум знялися для квітневої обкладинки Harper’s BAZAAR Germany. Знаменитості зробили світлину зі своїми обкладинками у стильних образах.

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Юна модель Лені Клум, яка вже активно займається моделінгом, приміряла на собі штани та бандо від українського бренду CULTNAKED.

Дівчина одягнула знамениті штани KILLA, що зроблені з рожевої веганської шкіри. Цей лімітований виріб з високою талією та прямою посадкою, яка підкеслює та подовжує ноги коштує 7 тисяч гривень.

Доповненням образу стало рожеве бандо, яке створює повноцінний комплект. Коштує шкіряний топ на сайті бренду 7 500 гривень.

Лені Клум одягає наш комплект PINK KILLA і прикрашає обкладинку Harper’s BAZAAR Germany. Ми не можемо відірвати від неї очей,

– йдеться в дописі CULTNAKED.

Гайді Клум позувала у твідовому жакеті чорно-сірих кольорів у стилі апсайклінг. Її look доповнювали шкіряні ботфорти на підборах.



Лені Клум у комплекті від українського бренду / Фото з інстаграму