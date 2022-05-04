Дочка Джуда Лоу вперше завітала на червону доріжку Met Gala у блакитно-жовтій сукні

Донька відомого британського актора Джуда Лоу завітала на бал Інституту костюма Met Gala. Айріс Лоу одна з небагатьох, хто приміряв на собі сукню в блакитно-жовтих кольорах.

70 днів Україна обороняє свою землю від російської орди. Увесь цей час нас підтримують світові лідери, знаменитості та звичайні люди, які допомагають біженцям в різних країнах. Свою солідарність з Україною зірки демонструють через вибір вбрання. Чимало відомих зірок одягаються у речі в синьо-жовтих кольорах, щоб показати свою підтримку україцям.

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У синьо-жовтому вбранні на червоній доріжці з’явилася дизайнерка Донателла Версаче. Також до неї приєдналася 21-річна донька Джуда Лоу, яка теж обрала двоколірну сукню.

Образ Айріс Лоу на Met Gala

У нью-йоркському музеї Метрополітен перед сотнями спалахів фотокамер модель Айріс Лоу красувалася у виробі, який створив креативний директор бренду та засновник бренду Moschino Джеремі Скотт.

Донька знаменитого актора вийшла на червону доріжку у сукні, що була розшита блакитно-жовтими вставками у вигляді лебединого пір’я. Сукня оздоблена не лише оголеною спиною, але й животом. Низ плаття довершений шифоновою тканиною з жовто-синім градієнтом.

Коротке волосся Айріс вклала набік та зафіксувала жовтим лаком, а от на повіки модель нанесла блакитні тіні. Її look довершували золотисті сережки та масивні перстні.

Джеремі Скотт привів мене на мій перший гала-концерт. Мені було дуже приємно працювати з Moschino та всією командою. Дякую, що зробили цей момент таким ідеальним і створили цей шедевр. Я така емоційна і вдячна за те, що я дівчина Moschino,

– написала дівчина в дописі у своєму інстаграмі.

Креативний директор бренду позував на червоній доріжці разом з дівчиною. Він одягнув чорний фрак, штани, жилетку та чорну сорочку з метеликом. Образ Джеремі Скотта був розшитий об’ємними золотистими нитками.



Образ Айріс Лоу на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграму



Образ Айріс Лоу на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграму



Образ Айріс Лоу на червоній доріжці Met Gala / Фото з інстаграму