Доброго вечора, ми з України: в мережі з'явилися патріотичні кросівки з крилатим висловом

Український бренд Emmelie Delage представив патріотичну колекцію взуття, до якої входять кросівки з синьо-жовтими шнурівками та крилатим висловом: "Доброго вечора, ми з України".

Українські бренди не лише почали активно працювати, аби підтримувати економіку нашої країни, але й випускають одяг та взуття в синьо-жовтих кольорах.

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Так, український бренд Emmelie Delage випустив у продаж білосніжні кросівки з синьо-жовтими шнурівками, з блакитно-жовтими шкіряними та лакованими вставками та з крилатим висловом, який набув популярності в час війни: "Доброго вечора, ми з України". Коштують кросівки – 2700 гривень.

Ми розробляємо колекцію в підтримку України. Плануємо поширювати її по всьому світу аби транслювати укрїнську позицію, українську свободу та ураїнську єдність,

– зазначено в інстаграм-дописі.

Окрім цього, бренд закликає всіх охочих, хто малює чи має ідеї надписів чи слоганів – долучитися для створення нових речей з патріотичною тематикою.

Бренд Emmelie Delage заявив, що увесь прибуток з продажів вони відправлять на допомогу людям, які залишилися в Україні.