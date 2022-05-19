Дизайнерка вишиванок Віта Кін створила капсульну колекцію для Gucci: перші фото аксесуарів

Українська дизайнерка, модельєрка та фотографиня Віта Кін створила капсульну колекцію для італійського бренду Gucci.

Знаменита українська дизайнерка Віта Кін, засновниця однойменного бренду, яка створила лінію одягу Vyshyvanka by Vita Kin, основою якої стали вбрання, декоровані контрастною вишивкою, стала запрошеною дизайнеркою для створення колекції для люксового бренду Gucci.

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Віта Кін представила капсульні елементи гардероба в колаборації з Gucci Vault – окремою платформою італійського Модного дому, який продає архівні та вінтажні речі. До капсули увійшли сукні, доповнені національними орнаментами та візерунками.



Віта Кін створила колекцію для Gucci / Фото з інстаграму

Про точну дату виходу колекції ще не кажуть, втім Gucci Vault зазначають, що повністю на колекцію варто очікувати влітку.



Віта Кін створила колекцію для Gucci / Фото з інстаграму

Бренд вже представив перші фото з лукбуку. Зйомками займався намібійсько-німецький фотограф Макс Зідентопф, який часто співпрацює з Gucci. Стилізувала фотосесію Алекс Гаррінгтон, яка працює зі знаменитостями, зокрема Ріанною, Біллі Айліш, Кендалл Дженнер.

Разом з тизером спільної колекції з Vita Kin італійський бренд анонсував реліз вінтажної сумки Gucci Blondie. Придбати її можна вже сьогодні, 19 травня.



Віта Кін створила колекцію для Gucci / Фото з інстаграму

Що відомо про дизайнерку Віту Кін

У 2014 році дизайнерка придумала вишиванки, які дуже швидко стали справжнім інстаграм-феноменом. У 2015 році ці вишиванки The Wall Street Journal назвав найпопулярнішими літніми сукнями року. Вишиванки з’являлися у головних глянцевих журналах світу.На Net-a-Porter весь запас вишиванок розкупили за півгодини.



Дизайнерка Віта Кін / Фото з інстаграму

Дизайнерка Віта Кін здобула всесвітню популярність завдяки своїй колекції оригінальних вишиванок, що отримала назву VYSHYVANKA BY VITA KIN. Автентичні сукні, блузи та комбінезони викликали фурор серед київських модниць і не тільки.

У вишиванках від української дизайнерки з’являлася Демі Мур, редакторка японського Vogue Анна Делло Руссо, муза Дольче Габбана Джованна Батталья, королева Нідерландів Максима, Діта фон Тіз, флоренс Велч.

Серед українських знаменитостей, то у вишиванках від дизайнерки з’являлася Марина Порошенко та перша леді Олена Зеленська, Маша Єфросиніна, Джамала, Катя Осадча та багато інших зірок.