Дівчина Каньє Веста – акторка Джулія Фокс копіює стиль Кім Кардашян: фотопорівняння

Останні кілька тижнів інтернет не вщухає від розмов про Джулію Фокс – нову обраницю Каньє Веста. З акторки дівчина перетворилася на модну інфлюенсерку, за якою полюють десятки стрітстайл-фотографів.

Каньє Вест і Джулія Фокс штурмують кутюрний Тиждень моди у Парижі. Закохана пара вже встигла покрасуватися перед камерами у джинсових парних образах, а на показі Schiaparelli з’явилися в чорних шкіряних аутфітах.

Цікаво Білосніжне пальто – стильна класика на весну: розкішний образ показує Марго Роббі

Джулію Фокс постійно порівнюють з іконою стилю Кім Кардашян. І судячи з образів акторки, це і не дивно, адже манера її стилю в одязі дуже схожа до того, як себе презентує світська левиця та колишня дружина Каньє Веста.

Втім, ймовірно, що саме репер підбирає для Джулії такі аутфіти. Як відомо з її слів про перше побачення, Каньє привів Джулію після вистави у готельний номер, в якому було безліч одягу для неї. Модний дизайнер у свій час допомагав Кім створювати шедевральні образи, а тепер знову намагається створити зі своєї пасії чергову ікону стилю.

Та навіть попри те, дотичний Каньє до стилю Джулії, чи ще її власна заслуга, фанати знаходять образи, в яких вже раніше виходила Кім Кардашян.

На вечерю з дизайнером Ріком Оуенсом та його дружиною Мішель Ламі Джулія Фокс одягнула червону драпіровану сукню від Rick Owens. Зверху вона приміряла чорний шкіряний плащ розміру оверсайз та довершила look металізованими ботфортами на підборах, в яких неодноразово виходила Кім Кардашян.

Каньє потрапив під приціли фотокамер у шкіряній курці, штанах та високих чоботах. Своє обличчя він прикрив балаклавою, одягнувши білі лінзи на очі.



Образ Джулії Фокс / Фото з телеграм-каналу People Talk



Образ Кім Кардашян / Фото з телеграм-каналу People Talk