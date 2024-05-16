Актор серіалу "Бріджертони" одягнув у Нью-Йорку смокінг від українського бренду Andreas Moskin

Нова зірка третього сезону "Бріджертонів", британський актор Деніел Френсіс, з'явився на прем’єрному показі знаменитої франшизи в Нью-Йорку, в смокінгу українського бренду Andreas Moskin.

У новому сезоні актор зіграє таємничого Лорда Маркуса Ендерсона, пише Fashion 24. За теорією фанатів саме персонаж Деніела у рейтинговому шоу від Netflix відіграє важливу роль у романтичній сюжетній лінії пов’язаній з матір’ю сімейства Вайолет Бріджертон (Рут Хеммелл).

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Відомо, що прем’єра 3-го сезону «Бріджертонів» запланована на 16 травня і буде присвячена історії кохання Пенелопи Фезерінгтон (Нікола Кофлан) та Коліна Бріджертона (Люк Ньютон), двох персонажів, яких шанувальники встигли полюбити за попередні сезони.

Образ Деніела Френсіса

Для заходу актор обрав класичний костюм чорно-білого кольору з сатиновими лацканами від Andreas Moskin, який доповнив оксамитовими туфлями від Manolo Blahnik.



Деніел Френсіс у костюмі від Andreas Moskin / Фото Getty Images

А от тижнем раніше Деніел Френсіс обрав інший образ від бренду для вечірки британського Vogue, присвяченій врученню премії BAFTA. На події він з’явився у чорній водолазці та чорному костюмі, який доповнив кросівками.



Актор "Бріджертонів" у костюмі від Andreas Moskin / Фото Getty Images

Що відомо про серіал "Бріджертони"

Серіал захопив кіноманів історією родини Бріджертонів, яка розгортається у Лондоні. У першому сезоні сюжет розгортався навколо старшої доньки родини Дафні, яка в пошуках чоловіка на початку 1800-х років.

У другому сезоні розповідалося про особисте життя молодого віконта Бріджертона, а от в травні минулого року з'явився спін-офф – окрема історія про королеву Шарлотту.