Що одягнути на День вишиванки: цікаві ідеї, які захочеться повторити

Щороку у третій тиждень травня, у четвер, Україна святкує День вишиванки. Вишиванка – це національний одяг, який символізує багаторічну українську культуру. Під час повномасштабної війни це стало ще й оберегом та проявом шанування своїх традицій.

Українці одягають вишиванку не тільки на великі свята, але й на важливі події, у вихідні чи навіть щодень. Зрозуміло, що й День вишиванки не може обійтися без цього традиційного вбрання. Одягайте її на роботу, навчання чи прогулянку у цей святковий день. З чим її поєднати та як стилізувати, підкаже Fashion 24.

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Що одягнути у День вишиванки

Розпочнемо з класики. Білосніжну вишиванку, вишиту чорними або білими блискучими нитками, можна поєднати з чорними прямими штанами або штанами-палацо, як це робить перша леді Олена Зеленська. Щоб підкреслити талію, додайте до образу пасок.



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму першої леді



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму першої леді

Різнобарвні вишиванки також завжди у тренді. Зазвичай різноманіття кольорів ниток притаманне галицькому та гуцульському регіонам. Аутфіту можна додати яскравості з допомогою кептаря – так називають безрукавний хутряний кожушок.



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Вишиванку можна поєднати з довгою спідницею у тон до ниток або самої тканини. Цей образ вдало доповнять мешти або стильні кросівки.



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Довга вишита сукня – один з найпопулярніших варіантів до Дня вишиванки. При виборі звертайте увагу на колір, що пасуватиме саме вам. Вишиті сукні з об'ємними рукавами та спідницею – у тренді цієї весни.



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Вишиванки можуть мати безліч візерунків. Обирайте ті, що притаманні вашому регіону – це теж спосіб ушанувати традиції та висловити любов до своєї культури. Зверніть увагу також на рослинні мотиви, наприклад, вишивку у вигляді колосків, що дуже символічно для українців.



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Швидкий, але стильний варіант – це вишиванка у поєднанні з джинсами. Тут головне обрати вдалий колір та фасон штанів. Кеди або туфлі на невисоких підборах вдало завершать образ.



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Сімейні образи – завжди чудова ідея у День вишиванки. Це також прояв єднання.



Що одягнути у День вишиванки / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Не забудьте подбати про аксесуари. Волосся можна зібрати у хвостик або пучок, прикрасивши шию коралями, намистом, баламутами, дукачами, різноманітними прикрасами з бісеру. Також до вишиванки пасуватимуть традиційні сережки. Наприклад, у формі півмісяця – здавна вважалося, що вони можуть відганяти злих духів.