День української хустки: найкращі українські бренди, які презентували модні аксесуари

7 грудня в Україні відзначають День української хустки. Це свято є дуже важливим для збереження та відновлення українських традицій. Чимало наших брендів мають у своїх колекціях хустки, які вдало доповнять та прикрасять ваш образ.

Українські бренди все активніше почали відновлювати моду на хустки, пише 24 канал. Навіть під час війни вони підтримують виробництво та вкладають а аксесуари особливий сенс.

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Хустка – це один із головних національних оберегів України, символ краси та жіночності. Цей аксесуар є позачасовим та ніколи не виходить з моди. Окрім того, він є невід’ємною частиною нашої культурної спадщини.

Коли започаткували День української хустки

Вперше свято провели у 2019 році. У цей день ініціативна група з депутаток, громадських діячок, акторок театру та кіно, викладачок та інших жінок вирішили започаткувати Всеукраїнський день української хустки. Вони запросили долучитись до ініціативи популяризації у соціальних мережах невід’ємного елементу традиційного українського жіночого одягу – хустки. Введення такого свята на державному рівні ініціювали вінницькі активісти.

Як хустку носили в давнину

Дівчата та жінки раніше носили хустку впродовж усього року. При цьому вона була обов’язковим головним убором заміжньої жінки. Хустка була ознакою соціального стану жінки: молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні. Вона також свідчила і про рівень достатку родини, адже заможні жінки покривали голову хустками із дорогих тканин, бідні – із дешевших.

Українська хустка – це не лише головний убір жінки, але й важлива сімейна реліквія, яку передавали з покоління в покоління. Нею накривали новонародженого, її дарували на хрестини. Ними перев'язували синів, коли проводжали до армії. На сватання дівчата виносили судженим на знак згоди. Хусткою три рази покривали наречену - перехід до статусу заміжньої жінки.

Сучасні хустки від українських брендів

Якщо у вашому гардеробі немає хустки, радимо вам звернути увагу на кілька українських брендів, які мають у своїх колекціях найрізноманітніші вироби на будь-який смак.