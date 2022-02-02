День народження Джулії Фокс: як одягалася дівчина Каньє Веста до зустрічі з репером

2 лютого кохана репера Каньє Веста святкує день народження. Акторка відзначає свій 32-й рік народження. У святковий день іменинниці Fashion 24 ділиться найкращими образами Джулії Фокс, які вона приміряла до зустрічі з Каньє Вестом.

ЗМІ не вщухають новинами про нову супутницю Каньє Веста – Джулію Фокс. До пари прикута увага усього світу. Фанати акторки одразу звернули увагу на те, як змінився стиль американської знаменитості. Одразу після початку стосунків з Каньє Вестом, акторка почала приміряти на собі вбрання, яке раніше було зовсім не властиве її власному ДНК-стилю.

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Цілком ймовірно, що до формування образів Джулії причетний Каньє Вест. Він у перший день побачення подарував дівчині величезну кількість нових речей, а тепер стилізує кожен її вихід. Прихильники Кім Кардашян майже кожен вихід акторки порівнюють з її образами, і таки знаходять схожість.

Варто зазначити, що попри світову популярність серіалу "Сімейство Кардашян" еволюція стилю Кім відбулася саме після зустрічі репера та дизайнера Каньє Веста. Саме він зробив з американки справжню ікону стилю, а тепер пробує повторити такий же успіх з Джулією Фокс.

Зараз усі виходи акторки не обходяться без спалахів сотні камер папараці та згадок в усіх fashion-виданнях. Фокс приміряє на собі шкіряні, лаковані, обтислі та денімові аутфіти постаючи перед прихильниками в новому амплуа.



Каньє Вест та Джулія Фокс / Фото з інстаграму

У день народження висхідної модної інфлюенсерки розповідаємо про образи, які Джулія Фокс приміряла до зустрічі з Каньє Вестом.

Судячи зі світлин акторки в інстаграмі, пишногруда знаменитість любила носити вбрання, яке вдало підкреслювало її форми. Знаменитість часто одягала сукні-бюстьє від люксових брендів. У її гардеробі вбрання від Jean Paul Gaultier, Valentino, Giorgio Armani, Paco Rabanne та багатьох інших.



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки

Джулія Фокс обожнює коштовні прикраси, тож підкреслювала свої виходи в кольє та сережках від ювелірних гігантів Tiffany & Co та BVLGARI. Для повсякденних виходів акторка обирала звичайну класичну майку та чорні штани.



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки



Образи Джулії Фокс до зустрічі з Каньє Вестом / Фото з інстаграму акторки