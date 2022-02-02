День рождения Джулии Фокс: как одевалась девушка Канье Веста до встречи с рэпером

2 февраля возлюбленная рэпера Канье Веста празднует день рождения. Актриса отмечает свой 32-й год рождения. В праздничный день именинницы Fashion 24 делится лучшими образами Джулии Фокс, которые она примеряла до встрече с Канье Вестом.

В СМИ не утихают новости о новой спутнице Канье Веста – Джулии Фокс. К паре приковано внимание всего мира. Фанаты актрисы сразу обратили внимание на то, как изменился стиль американской знаменитости. Сразу после начала отношений с Канье Вестом, актриса начала примерить на себе наряды, которые раньше были совсем не свойственны ее собственному ДНК-стилю.

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По всей вероятности, к формированию образов Джулии причастен Канье Вест. Он в первый день свидания подарил девушке множество новых вещей, а теперь стилизует каждый ее выход. Поклонники Ким Кардашян почти каждый выход актрисы сравнивают с ее образами, и находят сходство.

Стоит отметить, что, несмотря на мировую известность сериала "Семейство Кардашян", эволюция стиля Ким произошла именно после встречи рэпера и дизайнера Канье Веста. Именно он сделал из американки настоящую икону стиля, а теперь пробует повторить такой же успех с Джулией Фокс.

Сейчас все выходы актрисы не обходятся без вспышек сотни камер папарацци и упоминаний во всех fashion-изданиях. Фокс примеряет на себе кожаные, лакированные, обжатые и денимовые аутфиты, стоя перед поклонниками в новом амплуа.



Канье Вест и Джулия Фокс / Фото из инстаграма

В день рождения восходящей модной инфлюэнсерши рассказываем об образах, которые Джулия Фокс носила до встречи с Канье Вестом.

Судя по фотографиям актрисы в инстаграме, пышногрудая знаменитость любила носить наряды, которые удачно подчеркивали ее формы. Знаменитость часто надевала платья-бюстье от люксовых брендов. В ее гардеробе наряды Jean Paul Gaultier, Valentino, Giorgio Armani, Paco Rabanne и многих других.



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы

Джулия Фокс обожает драгоценные украшения, поэтому подчеркивала свои выходы в колье и серьгах от ювелирных гигантов Tiffany & Co и BVLGARI. Для повседневных выходов актриса выбирала обычную классическую майку и черные брюки.



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы



Образы Джулии Фокс до встречи с Канье Вестом / Фото из инстаграма актрисы