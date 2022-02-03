Демі Мур похизувалася стильним образом у сірому костюмі: чарівний аутфіт

Голлівудська акторка Демі Мур вразила своїх прихильників модним образом. Зірка приміряла на собі елегантний сірий костюм, жакет якого одягнула на оголене тіло.

59-річна акторка опублікувала нову світлину у своєму інстаграмі, за яким стежить понад 2 мільйони прихильників зі всього світу.

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Демі Мур зробила стильний кадр на терасі багатоповерхівки. Акторка приміряла на собі виріб від розкішного італійського бренду Brunello Cucinelli. Знаменитість одягнула монохромний сірий костюм, що складався з жакета і штанів.

Кінозірка вирішила обійтися без водолазки, сорочки чи блузи і одягнула блейзер на оголене тіло. До штанів вона підбірала чорні черевики на плоскій підошві.

Акторка розпустила волосся та доповнила образ чорними сонцезахисними окулярами. Вона вкотре продемонструвала прихильникам своє бездоганне відчуття стилю.

Гардероб Демі Мур загалом складається зі штанних костюмів, комбінезонів, жакетів та класичних штанів. Демі Мур обожнює кежуал стиль та часто показує свої модні образи в інстаграмі.



Стильний аутфіт Демі Мур / Фото з інстаграму

Прихильники знаменитості засипали зірку в коментарях приємними відгуками.