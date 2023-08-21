День Незалежності 2023: де купити красиві вишиванки

24 серпня українці святкуватимуть 32-гу річницю проголошення незалежності. Традиційно в цей день всі одягають вишиванки, тож пропонуємо вам гід українськими брендами, де ви знайдете для себе красиві вишиті сорочки.

Кожна українка хоче покрасуватися на День Незалежності своєю особливою вишиванкою, пише 24 Канал. Для українців вишиванка не є простим елементом гардероба, а певним оберегом. Саме до цього вбрання ми ставимося з особливою любов’ю і трепетом.

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Український народ крізь роки проніс любов до вишиванки. А в умовах війни нам ще більше хочеться продемонструвати, хто такі українці. Де б ви не були – одягніть вишиванку, аби продемонструвати, що ми є вільний народ незалежної країни.

Edelvika

Український бренд Edelvika має чималий асортимент товару, який ви можете придбати за лояльними цінами. На сайті бренду є не лише сорочки для жінок, вишиті сукні та кольорові плахти, але й вишиванки для цілої сім’ї.

Що цікаво, у сорочці від бренду Edelvika у 2022 році з’явилася мама винахідника Ілона Маска – модель та дієтологиня Мей Маск.

Ryabokon Factory

Бренд представляє різнокольорові вишиванки з об’ємними рукавами, які зараз є дуже популярними. Вишиті сорочки та сукні складаються з натуральних тканин: льону, батисту, котону.

2КОLYORY

Український бренд унікальний тим, що всі орнаменти для сорочок та суконь знаходить у приватних колекціях, музейних фондах чи збірках літератури з вишиванкам.

Чимале значення бренд надає символіці візерунків, які є сучасною інтерпретацією стародавніх українських орнаментів.

Etnodim

У 2022 році український бренд Etnodim створив для президента України Володимира Зеленського ексклюзивну вишиванку з дубовим орнаментом кольору мілітарі, а вже цього року створили вишиту лляну сорочку з символами Київської Русі. Виріб з давніми українськими символами глава держави одягнув на Великдень.

Бренд Etnodim задовільнить бажання будь-кого, оскільки сайт представлений різноманітними вишиванками з найоригінальнішими узорами.

MEREZHKA

Бренд потішить жінок, які люблять сучасну українську вишиванку. На інстаграм-сторінці ви знайдете багато вишиванок для жінок, чоловіків та дітей. Окрім того, ви знайдете для себе багато цікавих образів з вишиванкою.